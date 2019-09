SIMARD, Serge

Au Centre d'hébergement Charlesbourg, Québec, le 11 septembre 2019 à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Serge Simard, époux de dame Jocelyne Verret. Né à Québec, le 29 août 1942, monsieur était le fils de feu dame Juliette Laverdière et de feu monsieur Lucien Simard. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 9 h.Outre son épouse Jocelyne, Monsieur Simard laisse dans le deuil son beau-fils Dave Bowen (Vicky Clavet) et ses enfants Kessy et Deklan; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Monique, Christiane (Alain Lacasse), Gilles (Carole Dion), Michel (Sylvie Noël), Hélène Verret (Jacques Larouche); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'IUSMQ (Hôpital Laval) et du Centre d'hébergement Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Site : www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de