FORTIN, Armandine Bédard

Au CHSLD Sainte-Monique, le 26 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Armandine Bédard. Elle rejoint son époux feu Monsieur Ludovic Fortin. Elle était la fille de feu Monsieur Adelard Bédard et de feu Dame Marie Jeanne Julien. Elle laisse dans le deuil ses enfants adorés : Réjeanne (Jacques Boivin), André (Marie Jeanne Tavaras), Lise, Hélène (Fernand Langlais) et Johanne (Alain Gagné); ses petits-enfants : Benoît Boivin (Marie-Ève Gagnon), François Boivin (Julie Thibaudeau), Louis-Charles Boivin (Asheley McDonald), Éric Fortin (Marie-Hélène Bilodeau), Louis Fortin (Emmanuelle Roy), Marie-Michelle Fontaine (Pete Viau), Mathieu Beaulieu (Marie Ouimet), Anne-Julie Beaulieu (Annie Tondreau), Philippe Langlais (Amélie Paquet Mercier) et Marie-Élaine Langlais (David Dumas) et ses 16 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Marguerite, feu Robert (Claire), feu Médéric (Huguette), Jean-Claude (Fleurette), feu Gérard et Florence. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Fortin, plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances ende 9h à 10h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Un remerciement spécial est adressé au personnel du CHSLD Sainte-Monique pour leur dévouement et leur humanité.