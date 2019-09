CARBONNEAU, Claudette

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 septembre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Claudette Carbonneau, épouse de monsieur Raynald Villeneuve. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Charles (Caroline Leblanc) et Étienne (Sandra Léveillé); ses petits-enfants: Emma et Gabrielle Villeneuve, Benjamin et Julianne Villeneuve. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Claude (Paula Paradis), feu Marc (Jocelyne Audet), Huguette (Bernard Cadrin), Rollande Villeneuve (Rino Dassié), feu Fernande Villeneuve (Amin Khouday), Carmen Villeneuve (Dave David), Rosaire Villeneuve (Denise Villemure), feu Daniel Villeneuve (Gilberte Genois) et de Bernard Villeneuve (Linda Bernier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www. alzheimerchap.qc.ca/) La famille vous accueillera auà compter de 12h30.et de là au columbarium Claude Marcoux.