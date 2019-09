GAUTHIER, Mariette

Au Centre d'hébergement de Saint- Casimir, le 12 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Mariette Gauthier, épouse de monsieur Denis Frenette, fille de feu monsieur Donat Gauthier et de feu dame Yvonne Gignac. Elle était native de Saint-Marc-des- Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 10 h,Outre son époux Denis, madame Gauthier laisse dans le deuil sa sœur Irma (Denis Touzin), sa nièce Marie-France Hamelin (feu André Hudon), sa petite- nièce Pascale Hamelin Hudon, son neveu René Hamelin (Vickie Savard), ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Casimir, tout particulièrement l'ilot prothétique, l'équipe de France Trottier, les infirmières et les préposé(e)s, le personnel des soins palliatifs, Nathalie Groleau, Serge Lépine et leur équipe pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.