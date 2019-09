PELLETIER, Gervaise

Au Centre d'hébergement de Sainte- Perpétue, le 17 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Gervaise Pelletier épouse de feu monsieur Gilles Pelletier. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et auparavant à L'Islet. Originaire de Tourville, elle était la fille de feu dame Olivine Gauvin et de feu monsieur Gérard Pelletier. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jasmine (Bernard Gaudreau), Christian, Valérie (Marc-André Dufour) et Steve (Nathalie Landry); ses 9 petits-enfants: Rosalie et Elizabeth Gaudreau; Sarah et Mathieu Pelletier; Marie-Philippe, Sophie et Frédérique Dufour; Alexandre et Maélie Pelletier, leur conjoint(e); son arrière-petit-fils Arthur. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Solange (Émilien Avoine), feu Yvan (Pierrette Avoine), feu Ginette, feu Nicole Gauvin (feu Michel Lord); de sa belle-famille: feu Honoré (feu Amanda Giasson), feu Yvette, Cécile (Raymond Miville), feu Armande (feu Yvon Doucet), feu Wellie (Linda Giasson), Luc (Annette Giasson), feu Estelle (Lucien Thériault), Monique (Auguste Boucher), Noëlla (Claude Bélanger), Ghislaine (feu Clermont Berthiaume), Victorien (Clarence Boivin), Sr Suzelle et feu Jacques. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet (spécifier pour le Centre d'hébergement de Saint-Perpétue), 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi jour des funérailles à compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la Maison funéraire De la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli.