BEAUPRÉ, Madeleine L'Hérault

Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 8 septembre 2019, à l'âge de 101 ans et 11 mois, est décédée madame Madeleine L'Hérault, épouse de feu monsieur Marcel Beaupré, fille de feu madame Marie St-Laurent et de feu monsieur Oscar L'Hérault. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Marie- Claude (Gérald Roy) et Carole-Anne (Denis Cantin); ses petits-enfants: Jonathan Fleury (Tais Colaço), Marie-Elaine Fleury (Christopher Ste-Croix), Jean-Michel Fleury (Morgane Chaw), Florence Boivin, et Jean-Simon Boivin (Myriam Deschênes); ses arrière-petits-enfants: Axelle, Tia-Maude, Ethan et les deux enfants de Jean-Simon. Plusieurs neveux et nièces dont Denise, Andrée et Rachel; de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal, Québec, téléphone : 514 871-1717, courriel: info@rubanrose.org site web : rubanrose.org et/ou à la Fondation des maladies de l'œil 1100, rue Bouvier, bureau # 010, Québec, QC, téléphone : 418 654-0835, site web : www.fondationdesmaladiesdeloeil.org Des formulaires seront disponibles sur place.