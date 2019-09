DUBÉ, Gilberte

À son domicile, le 12 septembre 2019, est décédée subitement, à l'âge de 71 ans et 2 mois, dame Gilberte Dubé, fille de feu Omer Dubé et de feu Éva Dionne. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 20 septembre de 19h à 22h et samedi, jour de la cérémonie, de 9h à 10h55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil ses fils Hugues (Dany Martin) et Yan; ses petits-enfants: Jessika et Nathanyel; ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Gaétane (Jean-Louis Bérubé), Gilles, Patrick (Jovette Lévesque), Monique (Richard Chenard), Francis (Andrée Dionne), Richard, Rollande, Brigitte. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire :