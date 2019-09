BÉDARD, Annette

À son domicile, le 11 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Annette Bédard, épouse de monsieur Gaston Simard. Elle demeurait à Stoneham. La famille vous accueillera àde 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gaston, son fils Roberto (Mélissa Guay); ses petits-enfants: Angélyque et Loukas; elle était la sœur de: feu Carmen (feu Jos Renaud), feu Roland (Philo Cantin), feu Irène, feu Jacqueline, Alvine, feu Paul, feu Mariette Bouchard, Yvette, feu Denis Bernier, Lise, feu Pierre Marcoux et feu Marcel; elle était la belle-sœur de (famille Simard): feu Doris, Irène Bédard, Micheline, feu Hervey Potvin, Rachel, Jean-Guy Bédard, Réjean, Denise l'Heureux, Daniel (Sylvie Parent) et France (Jean-Guy Paquet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CLSC La Source de Charlesbourg pour l'aide apportée et un merci spécial à Mélissa Guay pour les soins prodigués.