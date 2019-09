DESROCHERS Fleurette Chartrand

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Fleurette Chartrand, épouse de feu monsieur Paul-Émile Desrochers. Native de Lyster, elle demeurait à la Villa Laurence de Laurier-Station et autrefois à Joly. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Raymond (Lisette Poulin), Roger (Ginette Dubois), Gisèle (Robert Lamontagne), Denis (Hélène Tremblay), Dominique (Louise Houde), Claudette (Benoit Baron), Clément (Florence Blouin), Roland (Lise Moffette), Sylvie (Jacques Gilbert), Céline (Denis Daigle); ses 19 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Sœur Véronique, Jacqueline, Claude (feu Françoise Desrosiers), Anne-Marie (feu Fernand Houle), Rollande (Émile Gagnon), Madeleine, Denise (Jean-Noël Gagnon), Irène, Gertrude (Michel Therrien), Michel; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Desrochers: Rita (feu Roméo Henri), feu Martial (Rita D'Auteuil), Madeleine (feu Jean-Yves Rousseau), Lucille (feu Fernand Boucher), feu Aline (feu Jean-Louis Labrecque), feu Rollande (feu Robert Moffet), Liliane (feu Léon Demers), Marielle (feu Grégoire Dubois, Jean-Guy Bédard), Hélène (Rosaire Charest); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De grands remerciements au personnel de la Villa Laurence pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera au sous-sol de l'église St-Janvier de Joly, le dimanche 22 septembre 2019 de 13h à 16h et de 19h à 21h30 et lundi à compter de 12h.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire