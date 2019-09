BROUSSEAU, Danielle (Doudou)

À la Maison d'Hélène, Montmagny, le 11 septembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Danielle Brousseau (Doudou), épouse de monsieur Michel Genest. Née à Québec, le 29 mai 1953, elle était la fille de feu dame Rita Martin (conjointe de feu Jean-Guy Hochu). Elle demeurait à St-Apolline-de-Patton. Les membres de la famille recevront les condoléances àle dimanche 22 septembre 2019 de 14h à 16h. Les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre son époux Michel, Danielle laisse dans le deuil son beau-fils Shawn Lamb (Alejandro Hernandez); sa sœur Hélène; ses frères: Ronald (Diane Turgeon), Michel, Serge (Michèle Paradis) ; sa tante Louisette St-Hilaire (feu Philippe Martin) et leurs enfants: Réal et Caroline; ses nièces: Ann-Sophie et Sarah-Kim; son neveu Steve; son cousin Carl Hernandez (Micheline Roy); son filleul Yannick Girard (Mireille Da Silva); sa belle-mère Georgette Morel (feu Armand Genest); ses beaux-frères et belles sœurs : Jocelyne Genest (Luc Girard), feu Ginette Genest, Jacques Genest (Nicole Giguère ainsi que plusieurs ami(e)s. Un grand merci à tous ses amis de la route de l'Espérance pour leur soutien. Un merci spécial à tout le personnel de la Maison d'Hélène pour leur dévouement. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue St- David, Montmagny, G5V 4P9, Site : www.fondationhelenecaron.org Tél. : 418-241-2666. Les Funérailles sont sous la direction de :