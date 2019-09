BAKER, Huguette

Au CHUL, le 14 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Huguette Baker, conjointe de feu Marcel Chassé et conjointe en première union avec le père de ses enfants, Jean-Louis Roberge. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude Roberge (Nathalie Bélanger), Benoit Roberge (Lucie Fortin), Sylvie Roberge (Roberto Blouin) et feu France Roberge (Wellie Turcotte); ses petits-enfants: Cynthia Roberge, Maxime Roberge, Mélanie Roberge, Sébastien Parent (Valérie Ferland), Eric Turcotte (Julie Desmeules) et Stéphanie Turcotte; ses arrière-petits-enfants: Alexandre Turcotte et Annabelle; ses frères et sœurs : Lise Baker (Jean Otis), Roger Baker (Helene Flamand), Doris Baker (Daniel Boulay), Herby Baker (Lucie Baron), feu Gurthy Baker, feu Micheline Baker, feu Christiane Baker (André Desmarais) et feu Marielle Baker (Roméo Bouffard); ses amies Suzette Larouche et Sylvie Savard ainsi que ses plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.