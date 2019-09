PAPILLON, Jocelyn

À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 10 septembre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Jocelyn Papillon, fils de feu madame Cécile Defoy et de feu monsieur Henri Papillon. Il demeurait à Pont- Rouge.où la famille recevra les condoléances à compter de 11 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Pont-Rouge. Il laisse dans le deuil ses frères et sœur: feu Jean Noël (Gisèle Touzin), feu Claude (Lauraine Bussières), feu Paul-André (Huguette Juneau), feu Michel, feu Robert (Huguette Bérubé) Micheline (Julien Tessier), Gaétan (feu Francine Jobin) et sa belle-sœur Lorraine Godin; ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Un remerciement au personnel de l'hôpital Laval pour les bons soins donnés. Un merci tout spécial à Huguette Juneau pour l'avoir accompagner tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org.