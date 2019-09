GRENIER, Pierrette Lemay

À la résidence Le Riverain de Lotbinière, le 13 septembre 2019, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédée dame Pierrette Lemay, épouse de feu monsieur Léo Grenier. Elle était la fille de Édouard Lemay et de Rosa Chrétien. Elle demeurait à Laurier-Station. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Cathia Paradis) et leurs enfants: Jason, Eva, Edward et Marie-Christine Cloutier (Dave Binet); Caroline (Ricardo Talbot) leurs enfants: Gabriel (Noémy Dugas), Ariane; Geneviève (Frédéric Rétif) et les enfants: Delphine et Benjamin; ses arrière-petits-enfants : Loucas, Dylan; son frère et ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au docteure Julie Lévesque, à l'équipe du CLSC de Laurier-Station et au personnel du Riverain pour les bons soins prodigués à notre mère. Un merci sincère à sa coiffeuse de cœur. Selon ses volontés, elle a été incinérée.où la famille vous accueillera à compter de 9h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec, QC G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la