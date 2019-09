BLOUIN, Julien

Entouré de l'amour des siens au CISSS Alphonse-Desjardins/Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 septembre 2019, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédé Monsieur Julien Blouin, époux de madame Jeannine Brochu, fils de feu madame Éliane Picard et feu monsieur Joseph Blouin. Il demeurait à St-Vallier-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Vallier-de-Bellechasse, au 369, Ave de l'église à St-Vallier-de-Bellechasse, le vendredi 20 septembre 2019 de 19 h à 21 h 30 et samedi le 21 septembre 2019 de 9 h à 11 h 45.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, madame Jeannine Brochu; sa fille: Sylvie (Marc Théberge) son fils: Christian (Nancy Bilodeau); ses petits- enfants: Marilyn Théberge (Maxime Rousseau), Pierre-Marc Théberge (Sophie Taillefer), Michaël Théberge (Rose-Marie Bourget), Samuel Blouin (Justine Coulombe), Jordan Blouin; ainsi que son arrière petits fille: Éliane; son frère: feu Claude (Grace Walsh); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brochu: feu François (Fernande Carrier), feu Lucille (feu Joseph Turgeon), feu Rollande (feu Guy Mireault), feu Marie-Ange (feu Robert Blanchette), Julienne (feu Raymond Fortin), Gaétan (feu Yolande Fortier), Fernand (Gisèle Pouliot), Oneil (Dina Bélanger), Réjean, Rodrigue (Diane Larochelle); neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un sincère merci à tout le personnel du département de gériatrie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et leur accompagnement. Veuillez compenser l'envoi de fleur par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église de St-Vallier. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire