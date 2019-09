HAMELIN, Denis

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 9 septembre 2019, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Denis Hamelin, époux de Mme Lorraine Chabot. Fils de feu Eugène Hamelin et de feu Argentine Lessard, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Pauline Vollering), Michèle (Daniel Baril), Jocelyn (Maryse Valcourt), Louise (Daniel Guérin) et Patrick; ses petits-enfants: Marie-Ève (Pierre-Luc Primeau), Frédérique, Caroline (Louis Gauthier), Vincent (Jessica Dufour), Geneviève, William (Christine Maltais), Laure- Anne, Philippe (Maryse Légaré), Félix et Rosemarie; ses arrière-petits-enfants: Mégane, Charles et Nathan; ses frères et sœurs: Fernande (feu Raymond Brassard), Claude (Solange Chabot), Lucille (Jacques Brassard) et Pierre (Ghislaine Jacques) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot : Solange (Claude Hamelin), feu Armande (Jacques Houde), Marthe (André Bolduc), Louisette (Fernand Faucher), Yvon (Claire Lévesque) et Marjolaine (Jacques Boily). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 20 septembre 2019 de 19 h à 21 h ainsi quede 10 h à 13 h 30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Hamelin. Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière (401, rue Saint-Paul, Québec, QC G1K 3X3). Pour rendre hommage à M. Hamelin, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com