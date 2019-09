MIVILLE, Anthony

À Rivière-du Loup, le 14 septembre 2019, à l'âge de 26 ans, est décédé monsieur Anthony Miville, fils de madame Normande Fortin et de monsieur Claude Miville. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa sœur Cynthia (Etienne Gagnon), ses frères: Jeff (Marie-Noëlle Tremblay- Gauthier) et son jumeau Jérémy; ses neveux et sa nièce: Lucien et Noah, Annabelle et Edouard. Sont aussi affectés par son départ plusieurs oncles et tantes des familles Fortin et Miville, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies de l'Oeil, 1100, rue Bouvier, bureau 010, Québec (Québec) G2K 1L9 www.fondationdesmaladiesdeloeil.org ou à la Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 21 septembre à compter de 13h30.et de là au crématorium.