MICHAUD, Fernand

Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 17 septembre 2019, à l'âge de 87 ans et 3 mois, est décédé M. Fernand Michaud, époux de feu dame Mariette Beaulieu, fils de feu M. Thomas Michaud et de feu dame Laura Pineault. Il demeurait à Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances au funérariumle vendredi 20 septembre 2019 de 19 h à 21 h 30 et le samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h.et de là, au cimetière de Saint-Épiphane. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Aline (feu Claude Chouinard), Laurier (Monette Dumais), feu Marcel, Yves (Linda Michaud), Murielle (Gilles Thériault), Pierrette (Rémi Dubé), Sylvie; Nathalie Côté; ses petits-enfants: Valérie, feu Michaël; Patrick, Marie-Claude, Amélie; Kathy, Mélissa, Roxane; Julie, Mathieu; Christine, Johanie; Yannick; ses arrière-petits-enfants; ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Michaud et Beaulieu. La famille remercie le personnel du Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à M. Michaud. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de Soins Palliatifs du KRTB, 44, de Chauffailles, Rivière-du-Loup G5R 4E1. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la