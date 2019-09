SIMARD, Bruno

À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 13 septembre 2019, à l'âge de 51 ans, est décédé M. Bruno Simard, époux de Mme Andrée Kronström, fils de Mme Réna Poiré et de feu M. Claude Simard. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse et sa mère, son frère Serge (Sylvie Côté); sa filleule Anne-Julie; son neveu Jean-Philippe; ses nièces: Marie-Claire, Isabelle et Maude; son beau-frère Jean Kronström (Danièle Parent); sa belle-sœur Aimée Kronström; ses ami(e)s: Shirley, Alain, Isabelle et Dan ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et collègues pharmacien(ne)s. Un merci spécial à son oncle, l'abbé Marc- Verchères Poiré, ses amis: Marie-Claude Nolin et Frédérick Côté,ainsi que le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 27 septembre 2019, de 18h à 21h, samedi 28 septembre 2019, de 10h30 à 13h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs spécifiquement de couleur blanche ou par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, Téléphone : 418 903-6177 Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : mspdulittoral.com Des formulaires seront disponibles sur place.