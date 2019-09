BONENFANT, Mireille

À Québec le 2 septembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Mireille Bonenfant, de Québec, fille de feu Jean-Charles Bonenfant et de feu Yolande Desilets. Elle laisse dans le deuil sa sœur Michelle Marcinkowska, de Saint-Jean-sur-Richelieu, et sa belle-sœur, Hélène Laverdière (feu François Bonenfant) de Québec. Elle était aussi la tante de Nicolas et de Frédérique Bonenfant et également, d'Anne Marie et Sonya Marcinkowska. La famille recevra les condoléances au :de 14h à 15.Les cendres seront disposées au cimetière de Saint-Jean de l'Ile d'Orléans. La famille est infiniment reconnaissante envers le personnel du Pavillon Murray, à Villa Manrèse, où elle a été entourée de soins attentifs durant tout son séjour. Un merci tout spécial à son amie, Anne Pasquier et à une soignante hors pair, Caroline Desrosiers. Ces deux personnes en particulier ont su faire de ses dernières années une période heureuse, malgré la maladie. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Ataxie de Charlevoix-Saguenay.