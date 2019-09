PAQUIN, Jacques

À l'hôpital St-François-d'Assise, Québec, le 7 septembre 2019, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jacques Paquin, fils de feu monsieur Roger Paquin et de feu madame Sophie Dufresne. Il demeurait à Donnacona, autrefois à Ville Portneuf. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h 30,Monsieur Paquin était le frère et le beau-frère de: feu Marcel (feu Clémence Marcotte), feu Jean-Guy (feu Bérangère Dupuis), feu Gérard (feu Jeannine Allaire), feu Jean-Claude (feu Eliane Tremblay), feu Georgette (feu David Gignac), feu Louis-Albert, Hélène (feu Gérard Henry). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s, particulièrement Roland Audet. Remerciement à tout le personnel des soins intensifs et palliatifs de l'hôpital St-François-d'Assise pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org