PÉPIN, Madeleine

Une étoile brille plus que toutes les autres dans le ciel, maintenant. À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 septembre 2019 à l'âge de 97 ans et 4 mois est décédée madame Madeleine Pépin. Elle est partie tout en douceur, entourée de l'amour des siens, elle était l'épouse tant aimée de monsieur Charles Dupont. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Lise (Gilles Brisson), feu Francine (Roland Bédard), Serge (feu Diane Brisson, France Lessard), Denise (Serge Cantin); ses petits-enfants: Julie, Myriam, Pierre-Luc (Tania Carrier), Michel (Doris Lachance), Vincent (Ann-Sophie Vermette), Nadine (Mathieu Desrosiers), Yanick (Mélanie Fortier), Renaud, Karine (Jérôme Duval), Mathieu et Marie-Pier Cantin (Jérôme Allen); ses arrière-petits-enfants: Émy, Sarah-Anne, Mélodie, Alexis, Olivier, feu (Célia), Batiste, Calem, Léandre, Justin, Thomas, Charlie et Henri. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16 h à 17 h 45.Les cendres seront déposées au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se manifester par la plantation d'un arbre ou d'une plante en sa mémoire ou par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone: 418 835-7188 Courriel: info@fhdl.ca Site web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.