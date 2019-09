ROUSSEAU, Maurice

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 septembre 2019, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédé monsieur Maurice Rousseau, époux de madame Éliane Bédard, fils de feu Ferdinand Rousseau et de feu Marie-Anna Dubois. Natif de Saint-Flavien, il demeurait à Saint-Rédempteur et récemment à Saint-Nicolas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Éliane, ses enfants : Francine (Claude Couture), Hélène (Réal Dubois), Johanne (Gilbert Morin), Yvon (Maria Lopez), Alain, Audette (Denis Soulard), Chantal (Charles Nadeau), Julie (Paul Néron) et Claudia (Daniel Thibault); ses 20 petits-enfants : Léa D'Amboise, Jérôme, Benoît et Dominic Dubois, Rachel, Véronique et Alexandre Morin, Gabriella, David et Philippe Rousseau, Andréanne et Marie-Pascale Rousseau, Carl et Félix Soulard, Julien et Clémence Nadeau, Laura et Charles-Antoine Fillion, Simon et Olivier Thibault, de même que leur conjoint(e); ses 11 arrière-petits-enfants : Livya, Matisse, Alexi, Joël, Raphaël, Isaac, Logan, Tom, Ellie, Liam et Charlotte. Il était le frère de feu Cécile (feu Réal Gingras), feu Gabrielle (feu Gérard Faucher) et de feu Florence (feu Martial Côté); le beau-frère de la famille Bédard de feu Armand (feu Maria Bergeron, feu Laurette Parent), feu Octave (feu Laura Desrochers), feu Cécile (feu Paul-Émile Grenier), feu Jeannette (feu René Beaulieu), feu Aurèle (feu Cécile Morin), feu Jules (Marie Leclerc), Rolland (Mariette Boisvert), Jean-Guy (Marielle Desrochers), Lucille (feu Roger Mercier) et de feu Soeur Rita. Il laisse également dans le deuil ses demi-frères, sa demi-soeur, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://fhdl.ca/).le vendredi 20 septembre de 19h à 21h30 età compter de 10h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Saint-Rédempteur.