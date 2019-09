ABEL, Louisette

À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 9 septembre 2019, à l'âge de 78 ans et 11 mois, est décédée dame Louisette Abel, épouse de monsieur Jacques Tremblay. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques, ses enfants: Sonia (Pierre Paquet) et Christine (Daniel Ouellet); ses petites-filles: Sabrina (Maxime Bertrand) et Anaïs (Yan Boucher); ses arrière-petits-enfants: Marine, Henri et Mérédite; elle était la sœur de feu Micheline (feu André Nolet). Elle laisse également dans le deuil ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Françoise (feu Jacques Normand), Micheline (George Brown) et Monique Drolet (feu Jean-Paul Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Maladies pulmonaires du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, QC, H1N 1C1.