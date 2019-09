LÉVESQUE, Michel G.

À son domicile le 12 septembre 2019, est décédé à l'âge de 71 ans et 5 mois M. Michel G. Lévesque, époux de Mme Céline Laboissonnière, fils de feu Mme Hélène Lévesque et de feu M. Bernard Lévesque. Il demeurait à Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 10h à 14h.où par la suite les cendres seront déposées au columbarium. Il laisse dans le deuil son épouse, Céline Laboissonnière; ses enfants: Linda (Francis Dionne), France (Jean Cayer), David (Annie Fortier), Danielle (Jean Bourgoin); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; son frère et ses sœurs: Corinne (Albert Dubé), Sylvette (Émilien Milliard), Raoul (Sylvie Lavallée), Paula; sa belle-mère, Marie-Jeanne Houle (feu Alcide Laboissonnière). Il était le beau-frère de : Raymond (Micheline Boucher), Roger (Ghislaine Meunier), feu Raynald (Denise Morin), feu Francine (Yves Pelletier) (Julie Gagnon), Aline (Carol Bérubé), Marielle (Jean-Claude Lemieux). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la