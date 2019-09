GAGNON, Marc

À Chicoutimi, le 17 septembre 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Marc Gagnon, époux de madame Nancy Côté, fils de madame Yolande Corneau et de feu monsieur Paul-Émile Gagnon. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses filles : Miriam (Dave Massé) et Laurence (Jean-Philippe Roberge); ses petits-fils: Jake et Andy Massé; ses frères et soeurs: feu Rémi Gagnon, Johanne Gagnon (Michel Gagnon), Jean Gagnon (Suzanne Danis), Carl Gagnon (Claire Tremblay), Josée Gagnon (Alain Girard) et Isabelle Gagnon (Patrick Leroy); ses beaux-parents: monsieur Ghislain Côté et madame Jacqueline Potvin; ses beaux-frères et belles-soeurs: Bruno Côté (Denise Sirois) et Luc Côté (Francine Joncas) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 14h.