BOUCHER, Keven

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 septembre 2019, à l'âge de 28 ans, est décédé M. Keven Boucher, conjoint de Mme Audrey Dallaire. Il était le fils de feu M. Luc Boucher et de Mme Sylvie Légaré (Ghislain Lachance). Il demeurait à Saint-Elzéar et était natif de Sainte-Catherine- de-la-Jacques-Cartier. La famille vous accueillera:Les condoléances : le vendredi 20 septembre 2019 de 19h à 21h et le samedi 21 septembre 2019 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Audrey; ses enfants: Thomas et Juliette Boucher; ses frères et sœurs: Pier-Luc Boucher (Mélissa Lachance), Isabelle Lachance (Eric Leclerc), Nancy Lachance (Jean-François Cliche) et Yannick Lachance; ses beaux-parents: Mario Dallaire (Jocelyne Jalbert); ses beaux- frères et belles-sœurs: Michaël Dallaire (Anne Drouin) et Isabelle Dallaire (Anthony Poliquin). Il laisse également dans le deuil son filleul Nathan Boucher, sa grande tante Mme Marie-Claire Genest, ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces des familles Boucher, Légaré, Lachance, Dallaire, Jalbert ainsi que ses précieux(ses) ami(e)s si cher(ère)s à ses yeux. La famille remercie de tout cœur les gens qui l'a accompagnée et entourée pendant ses moments difficiles. Merci encore de votre réconfort. Dons suggérés: Deuil-jeunesse : https://deuil-jeunesse.com