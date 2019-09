MORIN, Claire

À Longueuil, le 25 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Claire Morin, fille de feu Marie Aubin et de feu Paul Morin, épouse de feu monsieur Albert Doré. Elle demeurait à Varennes, autrefois à Loretteville et Boucherville.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses trois fils : Louis (Sylvie Bastien), André et Marcel (Josée Pelletier); ses petits-enfants : Valérie (Hugo), Émilie (Camilo), Milaidy, Ulrik, Patrick (Kim), Mélina (Jean-Philippe), Marie-Pier, Danick et Marie-Soleil (Nicolas); ses sœurs : Thérèse (Victor Falardeau), Marthe, Jacqueline et Micheline; ses frères : Gilbert et Gaston (Huguette Boudreault), ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence La Seigneurie sur le Fleuve à Varennes.