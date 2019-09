MAHEUX, Jacques

À la Maison Michel Sarrazin, le 8 septembre 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Jacques Maheux, époux de madame Lisette Fillion. Il était le fils de feu Eugène Maheux et de feu Marie-Paule Marcoux. Il demeurait à Beauport. La famille vous accueillera le vendredi 20 septembre 2019 de 18h à 21h au salon commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 9h30 et de là au cimetière paroissial. Monsieur Maheux laisse dans le deuil son épouse Lisette Fillion; ses enfants: Pierre-Luc (Arta Tozaj), Véronique (Guillaume Marcon) et Marc-Antoine (Elizabeth Whalen); ses précieux petits-enfants : Chloé et Anthony ; son frère Daniel; son beau-frère Jean Quimper (feu Hélène Maheux, Martine Hayes); ses nièces: Isabelle et Maryse; son oncle Alphonse Maheux (Suzanne Goupil), sa tante Rosa Giroux (feu Jean Noël Maheux), sa tante Lucine Marcoux (feu Denis Trudelle) et Roger Marcoux (Alexina Duguay); ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et de très bons ami(e)s qui lui ont tant apporté tout au long de sa vie. Tu étais un mari, un papa et un papi attentionné, généreux et aimant, qui nous manque déjà. Tes sages conseils, ton grand courage et tes valeurs humaines nous ont profondément inspirés et à jamais nous les porterons en nous. À toi qui a tout donné, tout défié, tout tenté pour rester le plus longtemps à nos côtés, nous te souhaitons un repos paisible et serein. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes et de nous léguer une famille aussi belle et unie. La famille aimerait remercier spécialement le personnel et les bénévoles de la Maison Michel Sarrazin ainsi que celui du CLSC Orléans Beauport pour les bons soins prodigués. De plus, un merci spécial à ses collègues de chez Moisan. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1T 1P5 www.michel-sarrazin.ca