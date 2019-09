MAYRAND, Cécile Racine

Au Domaine Saint-Dominique, le 3 septembre, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Cécile Racine, conjointe de feu monsieur Placide Mayrand. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants par alliance: Daniel Mayrand (Nicole Gagnon), Yvon Mayrand (Suzanne Dubé), feu Gisèle Mayrand, Odette Mayrand (Peter John De Souza), Martin Mayrand, Viviane Mayrand et Simon Mayrand; ses frères et sœurs: feu Lorraine (feu Jean Maréchal), feu Marie (feu Roger Paré), feu Françoise (feu Lucien Gagnon), Laurent, Paulette (August Mockle), Rita (Joseph Lewin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciement pour le dévouement de Marie-Eve, Constant et Denis du Domaine Saint-Dominique. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8.