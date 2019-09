ROUSSEAU, Lucille

À l'hôpital de Montmagny, le 4 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lucille Rousseau, fille de feu Evariste Rousseau et de feu Marie-Anne Bernier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 13h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle était la sœur de: feu Marcelle (feu Robert Blais), feu Madeleine, feu Mariette (feu Robert Blouin), feu Murielle, feu Marguerite (feu Jean-Claude Ouellet), feu Monique, Denis (feu Denise Forgues), Lisette (feu Marcel Bernier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leur empathie. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/ fondationhdm/DM/, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.