Domingo German dans l’eau chaude, les Yankees aussi

Le partant des Yankees de New York Domingo German se retrouve en congé administratif depuis jeudi. Le baseball majeur en a décidé ainsi en raison d’allégations sur de possibles actes de violence conjugale.

Le service des investigations des ligues majeures a d’ailleurs amorcé une enquête au sujet de l’athlète de 27 ans. La durée maximale de la sanction est de sept jours, mais selon le déroulement du processus et les conclusions susceptibles d’en ressortir, une prolongation est possible. Aucune information quant aux circonstances et aux gestes précis qu’aurait commis l’artilleur n’a été dévoilée par la ligue.

Cependant, le quotidien «New York Times» a rapporté qu’un incident impliquant le fautif et son amie de cœur est survenu pendant la nuit de lundi à mardi dans un lieu public. Il aurait en fait giflé la victime au cours d’une discussion envenimée et un membre de la direction du baseball majeur aurait été témoin de la scène.

«Nous soutenons totalement les décisions prises par le bureau du commissaire relatives à la politique sur la violence conjugale, ont réagi les Yankees par voie de communiqué, tout en se montrant prêts à apporter leur aide dans l’enquête. Nous approuvons celle-ci qui rappelle que ce problème n’a pas sa place dans notre société et ne peut être toléré.»

Si l’absence de German se prolonge et se conclut par une suspension, elle risque de porter un dur coup aux chances des Bombardiers du Bronx en séries éliminatoires. Effectivement, le lanceur a présenté une fiche de 18-4 et une moyenne de points mérités de 4,03 cette saison. Il occupe le deuxième rang des majeures pour le nombre de victoires.

Saison terminée pour Betances

Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, il a aussi été annoncé, jeudi, que le releveur des Yankees Dellin Betances allait rater la balance de la saison.

Victime d’une déchirure partielle du tendon d’Achille, Betances n’aura toutefois pas besoin d’une intervention chirurgicale. Le lanceur américain s’est blessé dans un match face aux Blue Jays, dimanche à Toronto, alors qu’il disputait son premier match de la saison.