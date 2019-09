WAGNER, Marthe

À l'Hôpital Jeffery Hale, le 8 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Marthe Wagner, fille de feu Edgar Wagner et de feu Yvonne Simoneau, épouse de feu monsieur Jacques Lachance. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera aule samedi 21 septembre de 10 h à 13 h 30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Louise et Martine (René Matte); ses petits-enfants: Valérie (Mathieu Beauchemin), Carl-Éric (Mélanie Simard) et Katerine (Marc-André Godin); ses arrière- petits-enfants: Romy et Elliot; ses frères et sœurs: feu Marguerite (feu Marcel Morency), feu Robert (Madeleine Tremblay), feu Paul-Henri, Jeannine (feu Charles Beaumont), Fernand (Jeanne Drouin), Thérèse (feu André Gingras), feu Edgar, feu Noella (feu Marcel Gingras) feu Jean-Guy (Madeleine Drouin) et Gaston (Yvette Proteau); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Lachance: feu Roland Lachance (feu Réjeanne Flageole), Pauline Lachance et ses neveux Légaré ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CLSC Beauport et l'Hôpital Jeffery Hale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.