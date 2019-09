MORNEAU, Jacques

En cette année de leur 60e anniversaire de mariage, sont décédés, à l'âge de 84 ans, monsieur Jacques Morneau, le 4 septembre 2019 à l'Hôpital de Montmagny; et à l'âge de 85 ans, son épouse madame Blanche Boucher, le 7 septembre 2019 à la Maison d'Hélène de Montmagny. Ils demeuraient à Saint-Jean-Port-Joli. Fondateur de Jacques Morneau Automobiles inc., monsieur Morneau y a œuvré accompagné à part entière par son épouse depuis le 15 avril 1959; les autres générations assurant maintenant la relève. Ils laissent dans le deuil, leurs enfants: Claude, Jacqueline, Dominique (Nicole Cloutier) et Elizabeth (Patrick Langevin); leurs petits-enfants: Catherine Morneau (Charles Porter), Alexandre (Marie-Pier Fortin) et Steven Morneau (Josianne Hattote) et leurs arrière-petits-enfants. Originaire de Tourville, madame Boucher était la fille de feu dame Eva Fournier et de feu monsieur Lionel Boucher; la sœur de feu Clément (feu Thérèse Gagnon), Simone (feu Lucien Pelletier), Suzanne (feu André Morneau), feu Jean (Diane Deschênes) et Maxime (Denise Bernier). Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, monsieur Morneau était le fils de feu dame Aurore Legros et de feu monsieur Joseph Morneau; le frère de feu Thomas (feu Jeanne-d'Arc Pellerin), feu Marie-Ange (feu Pierre-André Guérard), feu Thérèse (feu Benoît Morneau), feu Marcelle (feu Charles Chouinard), feu Simone (feu Généo Bourgault), feu Pauline (feu J.-Léonard Bourgault), feu Benoît (feu Marcelle St-Pierre), feu Jean-Guy (Gaby Desrosiers), feu Paul (Claudette Desmarais), feu André (Suzanne Boucher), feu Monique et feu Denise (feu René Bélanger). Sont aussi affectés par son départ, leurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, ami(e)s et client(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés aux médecins ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Montmagny et à celui de la Maison d'Hélène pour leur respect, leur soutien et la grande qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350, avenue saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 20 septembre de 19h à 21h30, le samedi 21 septembre 2019 à compter de 9h30.suivi de l'inhumation de leurs cendres au cimetière paroissial " sous les étoiles " de Saint-Jean-Port-Joli.