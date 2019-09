FORTIN THIBAULT, Louise

À l'Hôpital de Montmagny, le 9 septembre 2019, à l'âge de 75 ans et 6 mois, est décédée madame Louise Fortin épouse de feu monsieur Jean-Guy Thibault. Fille de feu madame Solange Daigle et de feu monsieur Gérard Fortin, elle demeurait à Tourville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Line (Ghislain Lebel), Jean-Marc, Joël (Caroline Legault), Jacques, Jocelyn, Huguette (Patrick Santerre); ses petits-enfants: Dayne, Guillaume, feu Allison, feu Élodie, Mélisandre, Jérémy, Alexandra, Rosalie et son arrière- petite-fille Mia. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Marie-Andrée (Conrad Leblanc), Hélène, feu Aline (Irené Lagacé), Zélia (Lucien Chouinard), feu Pâquerette (Gérald Chouinard), Bernard (Thérèse Castonguay), Bertrand. De la famille Thibault: Ghislaine " Gisèle " (feu Jean-Marie Thibault), Colette (feu Michel Dorion), Gérard (Suzelle Labrie), Claude (Claudine Juteau). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour des funérailles à compter de 10h30.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial de Tourville. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire