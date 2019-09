TRUDEL, Marcel

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 septembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé, entouré de sa famille, notre papa Marcel Trudel, fils de feu madame Rose-Anna Leclerc et de feu monsieur Louis-Auguste Trudel. Il demeurait à Charlesbourg. Il laisse dans le deuil outre sa bien-aimée Georgette Fiset, ses quatre enfants adorés: Martin (Lise Giguère), Guy (Katie Marier), Chantal (Simon Lecomte) et André (Catherine Gingras); ses petits-enfants qu'il aimait tant: Frédérick, Stéfanie (David Létourneau), Mégane, Alexandra, Florence, Thomas, Mathieu, Béatrice et Léonie, ses arrière-petits-enfants qu'il chérissait: Ally-Rose et James-Édward, ses frères et sœurs: feu Claude, feu Lucille, feu André Trudel (Gemma Côté), Rita Trudel (feu Alfred Hunter), feu Raymond Trudel (feu Yolande Brochu), feu Thérèse Trudel (Marcel Cloutier), feu Monique Trudel (Eddy Dion), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Maurice (feu Denise Sanfaçon), feu Pauline (feu Antonio Brind'Amour), feu Rollande (feu Jean-Marie Drapeau), feu Philippe, feu Françoise (feu Charles-Eugène Maheux), Jacqueline (feu Albert Gagné), feu Jules (Gabrielle Bouchard), feu Jean-Charles (Louise Boies), Marthe (feu Dominic Cordiano), feu Jeannine, Colette (feu Marcel Samson), Marcel (Emily Kilganon), Denise (Denis Champagne) et feu Louise (Alain Légaré). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 20 septembre 2019 de 18 h à 21h, ainsi que le samedi 21 septembre 2019 de 10h à 13h40.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de notre père, en particulier la Dre Marjolaine Tremblay. La famille tient également à remercier chaleureusement les infirmières Sophie Paquet, Nadine Gilbert et Sylvie Boutin, pour leur dévouement, leur écoute et leur grande humanité. Tous ceux qui ont croisé le chemin de notre père ont été touchés par sa grande générosité et son dévouement à aider son prochain. Comme marque de sympathie, son souhait est de voir le plus grand nombre de personnes s'impliquer dans des causes qui leur tiennent à cœur.