GIGUÈRE LÉGARÉ, Fernande

Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 6 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Fernande Giguère, épouse de feu monsieur Rosaire Légaré, fille de feu madame Eugénie Labranche et de feu monsieur Albert Giguère. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation se fera au Cimetière St-Tite-des-Caps, 71, avenue Royale, St-Tite-des-Caps, Québec, G0A 4J0. Elle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres: Hélène (Gilles Boivin), Huguette, Sylvie (Gaétan Boivin) et Nadia; ses petits-enfants: Martin (Denise), Isabelle (Sébastien), Nathalie (Christian), Amélie (Patrice), Karine (Jean-François), Véronique (Simon); ses arrière-petits-enfants: Mathieu, Émilie, Alexandre, Samuel, Olivier, Mathis, Kelly-Anne, Gabriel, Marianne, Annabelle, Julien, Zachary, Antoine, Alicia; ses sœurs Mariette (feu Jean-Paul), Thérèse (feu Raymond). Elle était également la sœur de feu Joseph, feu Philippe (feu Amarilda); feu Rita (feu Gédéon), feu Aline (feu René) feu Jeannette (feu Stanislas), feu Gemma (feu Jean), feu Germaine (feu Aimé). Elle laisse aussi ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Légaré: Simone (Eddy), feu René (feu Irène), feu Lionel (feu Isabelle), feu Georges (feu Hélène), feu Alberte (feu Paul), feu Annette (feu Hubert) feu Yvette (feu Maurice), feu Georgette (feu Malcolm); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke est, bureau 104, Montréal, Qc, H1N 1C1, téléphone: 1-888-768-6669, site web: www.pq.poumon.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.