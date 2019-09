LONGCHAMPS, Raymond

Au Manoir de la Montagne de Saint- Malachie, le 4 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Raymond Longchamps, époux de feu Suzanne Boutet. Il demeurait à Frampton.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour des funérailles à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses filles: Claudine (Michel Dubé), Guylaine (Bernard Roy) et Marie-Josée (Richard Leblanc); ses petits-enfants: Marie-Louise (Pascal Cloutier), Myriam (feu Carl-Jack Bernatchez), Frédéric (Noémie Lavasseur), Heidi (Michael Yelle), Joseph et Zacharie (ses ti-gars); ses arrière-petits-enfants: Stella, Noha, Laurie, Maéva et Jack. Il était le frère de: feu Wellie (feu Marguerite Labbé), feu Rose-Anne (feu Antonio Brousseau), feu Ernest (Irène Mercier), feu Joseph (feu Lumina Allaire), feu Rolande (feu Romuald Turgeon), feu Emillien (feu Lucille Allaire), feu Fernande (feu Lionel Poulin), feu Fernand (Edith Nadeau), feu Robert (feu Bertha Kelly), Rachelle (feu Paul Pouliot) et feu Conrad (Pauline Cayouette). Il était le beau-frère de: feu Colette (feu René St-Hilaire), Huguette (feu Gaston Turbide), feu Jeannette (Lauréat Martin), feu Marcelle (Michel Dupont), Jean-Guy (feu Gisèle Bernier) et Lise Boulanger. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux amis. La famille désire remercier tout le personnel du Manoir de la Montagne de Saint-Malachie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 https://www.coeuretavc.ca/ ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 1494, route du Président Kennedy Nord, C.P. 1 Sainte-Marie, Québec, Canada, G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/