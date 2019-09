SAILLANT-CAUCHON, Jonathan

À sa résidence de Ste-Brigitte de Laval, le 5 septembre 2019 est décédé monsieur Jonathan Saillant-Cauchon, à l'âge de 42 ans et 9 mois, conjoint de Sara Dalziel. Il était le fils de monsieur Jean-Guy Cauchon et de feu dame Francine Saillant. Il laisse également dans le deuil sa fille Raphaëlle Saillant; ses grands-parents: madame Lauretta Renaud (feu Wellie Cauchon, feu Gérard Tremblay) et feu Léonard Saillant (feu Amanda Johnson); ses beaux-parents: Richard Dalziel et Sylvie Lamoureux; son beau-frère Julien Dalziel (Gabrielle Godin); ses oncles et tantes: Rodrigue Cauchon (Suzanne Fortin), Réjean Cauchon, feu Conrad Cauchon et Johanne Cauchon (Jean-Luc Couillard); sa cousine Sophie Cauchon (Sébastien Guy) et son cousin Samuel Couillard; ses deux sœurs par alliance: Magali Mazas, Sophie Mazas et leur famille ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille vous accueillera le dimanche 22 septembre à compter de 13h00 au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Jonathan ayant toujours considéré que les jeunes représentaient l'avenir et que de les aider était, pour lui, une passion. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Centre Jeunesse de Québec, 3035 avenue Maricourt, bureau 105, Québec (Qc) G1W 0E9 418-266-1019 info@fondationcjq.com