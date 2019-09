ISABELLE, Jeannine Gosselin

Au CHSLD de Lévis, le 4 septembre 2019, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannine Gosselin, épouse de feu monsieur Paul Isabelle, fille de feu madame Marie-Laure Gagné et de feu monsieur Albert Gosselin. Elle demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 21 septembre 2019, de 12h à 15h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Elle était la mère de: Marcel (feu Nicole Couturier), feu Roger, Cécile (Guy Vallières), Paul, Jean (Danielle Duquet), Richard, Jacques et Francine (Yvon Goyer). Elle était aussi la grand-maman de: Mario (Johanne Moisan), Steeven (Cynthia Pennestri), Isabelle (Christian Gosselin), Christiane, feu Nancy, Frédéric, Dominic, François, Charles-Alexandre (Julie Pineau), Jean-Pierre (Mélanie Michaud). Elle laisse également dans le deuil plusieurs arrière-petits-enfants, ainsi que son frère Marcel (Fernande Descareaux) et sa sœur Pierrette, de même que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Merci pour les soins attentifs et dévoués de la part des employés du CHSLD et plus particulièrement: Valérie, Éric, Carole, Raymond et Monique.