COUTURE ROUSSEAU, Yvonne

Au centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 9 septembre 2019, à l'âge de 100 ans, est décédée madame Yvonne Couture, épouse de feu monsieur Alfred Rousseau, fille de feu Julia Hamel et de feu Ubald Couture. Elle demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Nicole Sirois), feu Lisette, Léopold, Jacqueline (Pierre Proteau), Réal (Danielle McKibbins), André et Alain (Johanne Boudreault); ses petits-enfants: Stéphane, Patrick, Éric et Audrey; ses arrière- petits-enfants: Mégane, Léa et Zachary; plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à Jacqueline et Pierre pour leur présence assidue ainsi qu'au personnel du 9e étage du centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, téléphone : 418 691-0766, www.fondationfais.org Des formulaires seront disponibles sur place.