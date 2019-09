Fédérales 2019: le maire Gilles Lehouillier dévoile ses priorités électorales

La participation d’Ottawa au financement du troisième lien est la première des six demandes faites jeudi par Gilles Lehouillier aux partis fédéraux à l’occasion de l’actuelle campagne fédérale.

Sans surprise, le maire de Lévis a également exigé que les candidats en lice pour le scrutin fédéral se prononcent sur le financement du futur tunnel entre Québec et Lévis. Il estime que la participation financière d’Ottawa est «incontournable» pour réaliser «cette grande priorité nationale du Québec».

Le maire de Lévis demande par ailleurs que la ferme Chapais soit cédée pour 1$ à sa municipalité, de la même façon que l'Espace 400e récemment cédé à la Ville de Québec.

«On veut faire de la ferme Chapais le plus gros et le plus beau jardin communautaire en milieu urbain au Québec», s’est exclamé M. Lehouillier, rappelant que la ferme appartient actuellement à Agriculture Canada. En 2017, le fédéral a mis fin à la vocation agricole du site. La Société immobilière du Canada a été mandatée pour décider de sa future vocation.

Autres priorités

Gilles Lehouillier, qui désire que la pérennité du pont de Québec soit protégée, estime que le prochain gouvernement doit «idéalement» se porter acquéreur de l’infrastructure plus que centenaire. À ses yeux, il faudrait de toute façon que le Canadien National (CN) participe au financement des travaux de peinture.

Parmi les autres priorités du conseil municipal lévisien, notons le nécessaire appui fédéral à la Davie pour que ce chantier obtienne «sa juste part» des contrats publics et l’importance de reconnaître l’autonomie des municipalités dans le dossier de l’aérodrome de Pintendre. L’autre exigence de Lévis est que l'on facilite «l’immigration pour contrer la pénurie de main-d’œuvre».