SPAFFORD, Suzanne Papillon

Au CHSLD Côté Jardins, le 9 septembre 2019, est décédée madame Suzanne Papillon, fille de feu madame Rosilda Boiteau et de feu monsieur Alexandre Papillon. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 13 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses filles: Anne (Steve) et Nancy (Pierre); ses petits-enfants: Alexandre, Carolyn, Charles, Emily, Julia et Philippe ainsi que ses ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs: Gaby, Jacqueline, Annette, Maurice et Madeleine. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Côté-Jardins pour les bons soins prodigués et leur attention constante. Un merci sincère est adressé à Ghislain Cloutier et Sylvie Gravel pour leur générosité et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.