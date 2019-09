Journée de rêve

Un garçon atteint d’un cancer a vécu la plus belle journée de sa vie, jeudi après-midi, lors du match entre les Braves d’Atlanta et les Phillies de Philadelphie au SunTrust Park.

« J’ai eu aussi la chance de rencontrer mon joueur favori, Dansby Swanson, et l’assistant à l’entraîneur des frappeurs, Jose Castro. Ils m’ont signé des balles pour moi et mon frère. »

L’une d’elles a retenu l’attention de Tom Glavine et Jeff Francoeur qui font partie de l’équipe d’analystes des matchs des Braves. Les deux anciens joueurs de la formation d’Atlanta ont invité Samuel dans leur studio pour en savoir plus sur son histoire. Un beau moment.

« Les personnes étaient là pour Pat. On est restés un peu plus longtemps après le match avec les parents de Patrick et nos amis proches. C’est à ce moment que c’était devenu plus émotif.