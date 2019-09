Le condo qu’Ingrid Falaise a «flippé» est actuellement à vendre pour 319 000$

La chroniqueuse, conférencière, comédienne et autrice Ingrid Falaise s’est lancé, il y a quelque temps déjà, dans une toute nouvelle aventure avec son conjoint : «flipper» des logements!

Son tout premier projet de «flip» est officiellement terminé et est maintenant en vente. C’est en fait un duplex dans Mercier qui a été transformé en deux condos entièrement rénovés et décorés au goût du jour.

Vincent Robillard / Remax

Vincent Robillard / Remax

L’unité du haut est affichée à 319 000$ et offre une aire ouverte pour le salon, la salle à manger et la cuisine, deux chambres à coucher, une belle grande salle de bain avec bain autoportant et une salle de lavage.

Vincent Robillard / Remax

Les plafonds de plus de 8 pieds et les nombreuses fenêtres offrent une luminosité abondante. Le condo vient également avec un espace de stationnement et deux balcons.

Vincent Robillard / Remax

Vincent Robillard / Remax

Si vous aimez les rénovations qu’Ingrid et son conjoint ont faites dans ce logement, mais que vous cherchez quelque chose de plus grand, l’unité du bas est également en vente pour la somme de 519 000$.

Vincent Robillard / Remax

Pour plus de détails sur la propriété à 319 000$, c’est ici.