Le Parti vert veut baisser le prix du cannabis

OTTAWA – Le Parti vert propose de baisser le prix du cannabis s’il prend le pouvoir, afin de mieux lutter contre le marché noir.

Selon la chef de cette formation, Elizabeth May, «il est clair que bon nombre des approches du gouvernement sont erronées» concernant la légalisation de cette drogue douce puisqu’une forte proportion du cannabis vendu au pays est toujours illégal.

Elle propose notamment d'autoriser la culture de cannabis à l’extérieur, ce qui permettrait d’économiser en coût d’électricité et en eau.

«Le tabac est une drogue, mais les agriculteurs ne sont pas obligés de le cultiver dans des bunkers souterrains. Nous devrions cultiver du cannabis en plein air pour qu’il soit alimenté par le soleil et la pluie», a ajouté Mme May par communiqué.

Elle juge que les exigences de sécurité imposées aux producteurs sont inutiles.

«Ces changements ne sont pas difficiles à mettre en œuvre et ils permettront de rationaliser la production de cannabis et de rendre le produit final moins cher et plus sécuritaire», a mentionné la leader des verts.

Elle propose aussi d’imposer des normes de production biologique pour la marijuana et d’éliminer les règles d’emballages en plastique pour ces produits.