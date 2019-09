Le piège d’être favori

Du talent, les Saguenéens en regorgent en cette nouvelle saison. Du groupe dirigé par Yanick Jean, Théo Rochette et Hendrix Lapierre seront tous les deux admissibles au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey qui se déroulera à Montréal, en 2020. Jean est conscient qu’il devra être attentif aux besoins de ces derniers qui pourraient demander un plus grand encadrement.

« On ne les dirige pas différemment des autres puisqu’un tente toujours de maximiser le potentiel et le développement de chaque joueur, mais on va certainement tenter de mieux les orienter face aux différentes situations. On va les aider à faire face à l’attention qu’ils vont recevoir des médias et surtout à la pression qu’ils pourraient se mettre sur les épaules. Je veux tout simplement qu’ils contrôlent ce qu’ils peuvent contrôler et qu’ils laissent faire le reste. »