Quand la grandeur d’âme se transforme en mante religieuse

J’émets des doutes sur la grandeur d’âme de celle qui vous écrit ce matin pour se plaindre de l’attitude rébarbative de sa mère, qui lui reproche de les avoir, elle et son mari, déracinés de leur terroir pour les amener vivre en ville à côté de chez elle, sous prétexte de pouvoir mieux s’en occuper. Elle qui, maintenant que le papa est décédé et que sa mère est en perte d’autonomie, veut la placer en résidence.

Ce choix de vie qu’elle semblait attribuer, au début de sa lettre, au seul désir de ses parents de se rapprocher d’elle pour pouvoir profiter de son aide dans leur grand âge, ne semble plus aussi vrai quand on voit la réaction de la mère qui lui reproche de leur avoir forcé la main.

Oh, que ça sent pas bon cette affaire-là! Ça sent aussi mauvais que ce qu’a fait notre sœur aînée à moi, mon frère et mes deux sœurs plus jeunes, en nous spoliant d’une grande partie de notre héritage sous prétexte de prendre soin de nos parents. Pendant qu’on la regardait aller avec sa grande générosité, elle nous volait par en arrière.