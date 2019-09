Que feriez-vous avec un don de 125 000$

iA Groupe financier a donné récemment le coup d’envoi à son 3e grand concours philanthropique pancanadien. Les organismes qui œuvrent dans les secteurs de la santé, de l’éducation ou des services sociaux et qui offrent parmi leurs services du répit à ceux qui en ont besoin sont invités à répondre à la question « Comment pourriez-vous donner davantage de répit avec un don de 125 000 $ ? » Au terme de la période d’inscriptions, le 16 octobre, 10 des projets reçus seront retenus par le jury, puis présentés au grand public dès le 1er novembre. Un don de 125 000 $ sera remis à l’organisme ayant reçu le plus de votes. Tous les détails du concours et la liste complète des critères d’admissibilité sont disponibles à l’adresse ia.ca/concours-dons-ia.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Laure-Annette Gilbert et Jean-Guy Giguère (photo), natifs de Sainte-Aurélie, mais installés à Lévis (Saint-Jean-Chrysostome), qui fêtent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple et la famille (Guy, Margot et John John) ont passé une trentaine d’années dans l’État du Maine (É.-U.) où M. Giguère travaillait pour une usine de papier avant de revenir s’installer au Québec.

En affaires depuis 30 ans

Photo courtoisie

Le Centre technique Gaétan et Marc Leroux (mécanique générale et pneus) du 6040, boul. Wilfrid-Hamel, à L’Ancienne-Lorette, fête son 30e anniversaire de fondation cette année. Bien qu’il soit dans les affaires depuis 1982 (un premier garage à Ste-Foy), Gaétan Leroux (photo) a véritablement pris son envol avec son centre technique en 1989. Depuis, toujours soutenu par son épouse Lyne Proulx, leur fils Marc Leroux a joint l’entreprise familiale en 2002. Joyeux 30e !

Un Cadeau du Ciel

Photo courtoisie

Jeune PME de Québec, lancée l’an passé, offrant des produits et services interactifs pour faciliter le deuil, Un Cadeau du Ciel vient de conclure un partenariat majeur avec Victoriaville & Co., l’un des plus importants distributeurs de produits funéraires en Amérique du Nord et le plus important fabricant de cercueils au Canada. Victoriaville & Co. devient ainsi un partenaire financier et le distributeur officiel des produits et services d’Un Cadeau du Ciel auprès de tous les salons funéraires du Québec et, éventuellement, à l’échelle canadienne et internationale. Sur la photo, Marie-Ève Chamberland, présidente et fondatrice d’Un Cadeau du Ciel, est accompagnée d’Alain Dumont, président de Victoriaville & Co.

70 ans de bonheur

Photo courtoisie

Jacqueline Paquette et Jacques Roy se sont mariés il y a 70 ans aujourd’hui (photo). Le couple, originaire de Montréal, qui habite maintenant Lévis, s’était en effet dit « oui » le 19 septembre 1949. Quatre enfants sont nés de cette union : Christian, feu Johanne, Sylvain et Jean-Marc. La famille compte aussi cinq petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Félicitations !

Anniversaires

Photo courtoisie

Stéphane Crête (photo) comédien québécois, 52 ans... Omar Khadr, citoyen canadien d’origine pakistanaise, emprisonné à Guantanamo pendant 10 ans, 33 ans... Kim Thúy, écrivaine québécoise d’origine vietnamienne, 51 ans... Natalie Choquette, artiste lyrique et fantaisiste québécoise, 60 ans... Johanne Blouin, chanteuse québécoise, 64 ans... Andrée Boucher, comédienne québécoise, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 septembre 2018. Marcella Maltais (photo), 84 ans, artiste peintre née à Chicoutimi... 2015. Jackie Collins, 77 ans, auteure de dizaines de romans à succès, dont Hollywood Wives, et sœur de l’actrice Joan Collins... 2014. Marcel Dussault, 88 ans, et Jean-Claude Moussard, 76 ans, coureurs cyclistes français... 2013. Hiroshi Yamauchi, 85 ans, l’un des pères japonais du jeu vidéo et ex-illustre patron du groupe Nintendo... 2011. Louis Falardeau, 68 ans, journaliste québécois.