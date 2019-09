Ron Hextall de retour chez les Kings

Les Kings de Los Angeles ont annoncé jeudi le retour de leur ancien directeur-adjoint Ron Hextall, qui agira à titre de conseiller à temps partiel aux opérations hockey.

L’ancien gardien de but a œuvré au sein de l’organisation californienne de 2006 à 2013, occupant notamment le poste de DG du club-école de la Ligue américaine. Pendant son séjour chez les Kings, ceux-ci ont gagné une coupe Stanley. Par la suite, il a été embauché comme assistant-DG par les Flyers de Philadelphie en juin 2013 et a été promu DG moins d’un an plus tard.

Hextall a été congédié le 26 novembre 2018.

Sur la patinoire, le Manitobain a disputé 608 matchs du calendrier régulier en carrière, passant notamment la saison 1992-1993 avec les Nordiques de Québec.