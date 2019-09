Trois choses à savoir sur le spectacle Courage

Après plusieurs semaines d’attentes et de spéculations, les fans de Céline Dion ont pu découvrir mercredi soir l’époustouflant spectacle Courage, dont la première mondiale a eu lieu au Centre Vidéotron. Le Journal revient sur cette soirée mémorable en trois points.

Le ballet

On le sait, Céline Dion s’est découvert une nouvelle passion pour le ballet depuis plusieurs mois. Alors qu’on a cru qu’elle utiliserait l’immense scène pour montrer le fruit de ses efforts, c’est plutôt en vidéo, sur écran géant, qu’elle s’offre un élégant, sensuel et habile numéro de ballet, en compagnie de son complice Pepe Munoz. Le résultat est magnifique, et son talent, indéniable.

Captures d’écran Instagram de Pepe Munoz

Ses looks

Devenue une icône de mode à l’échelle planétaire durant les derniers mois, impossible de ne pas analyser les cinq looks scéniques de la star, choisis par les stylistes Pepe Munoz et Sydney Lopez.

Au lendemain de la première, jeudi, son complice Pepe Munoz a d’ailleurs levé le voile, sur Instagram, sur ses cinq looks.

Céline Dion fait d’abord son entrée en scène dans une robe rouge scintillante, échancrée et classique, du designer haute couture Yousef Aljasmi, pour quelques chansons, avant d’enfiler un pantalon noir taille haute et un chemisier à manches ultra bouffantes Alexandre Vauthier.

Captures d’écran Instagram de Pepe Munoz

La star a ensuite choisi une robe en dentelle noire au décolleté plongeant de la maison parisienne Schiaparelli, et un ensemble une pièce entièrement fait de paillettes argentées de Michael Costello.

C’est au rappel que Céline Dion s’est vêtue de la pièce de résistance de sa garde-robe de tournée, une extravagante robe bouffante d’un blanc immaculé, œuvre du designer américain Zac Posen.

Captures d’écran Instagram de Pepe Munoz

Les drones

Le moment fort du spectacle à Las Vegas a sans doute été pendant 16 ans cette immense chute d’eau qui se déversait sur scène lorsque Céline Dion interprétait une des chansons phares de son répertoire, My Heart Will Go On.

Pour la tournée Courage, Céline a préparé un autre grand coup, tout aussi impressionnant. Pendant que la chanteuse, immobile, pousse la chanson thème du film Titanic, plus d’une centaine de drones bougent autour d’elle dans une chorégraphie émouvante.

Captures d’écran Instagram de Pepe Munoz

Un effet sur les billets

Les critiques du spectacle Courage ont, en grande majorité, été dithyrambiques. Elles ont eu un effet sur les ventes de billets, a confirmé jeudi David Messier, porte-parole du Centre Vidéotron, qui s’attend à ce que les deux soirs restants au Centre Vidéotron, vendredi soir et demain, affichent complet. Au moment d’écrire ces lignes, il restait encore quelques centaines de places à Québec et Montréal.

► Céline Dion sera au Centre Vidéotron vendredi soir et samedi, ainsi que du 26 septembre au 5 octobre au Centre Bell à Montréal.